BELO HORIZONTE – Continuo aqui, e nesta manhã enfurnado no hotel, um pouco porque está chovendo, mas também porque tinha um monte de matérias para a edição de amanhã do Caderno 2′, incluindo o texto sobre o encerramento do Festival de Tiradentes. Mas, antes, quero dizer que estou chocado com os acontecimentos no Rio Grande do Sul. Cada vez que procuro na internet me sobressalto mais. Um incêndio numa boate de Santa Maria, cidade universitária, matou 90 e deixou 200 feridos. Agora leio que é o dobro de mortos, imagino que jovens. Não estou fazendo gênero, mas estou arrasado. Nenhum pai, nem mãe, deveria enterrar os filhos. Sempre foi meu pior pesadelo. E esses jovens? Por que tantas vidas brutalmente interrompidas? Nem tenho como fazer a trasnsição e mudar de assunto, mas vamos lá. Os dois júris, o jovem e o da crítica, escolheram ‘Os Dias com Ele’, de Maria Clara Escobar como o melhor da Aurora de 2013. Assino embaixo, mas estou com os jovens, que deram uma menção e ela foi para ‘Matéria de Composição’, de Pedro Aspahan. Havia cinco documentários e duas ficções na Mostra Autrora. Os jovens forasm com tudo nos primeiros. O júri da crítica deu sua menção para uma ficção, e foi ‘Linz – Quando Todos os Acidentes Acontecem’, de Alexandre Veras, que tem seu interesse, mas eu teria preferido destacar, na ficção, o ‘Ferrolho’, de Taciano Valério. O curioso é que, no carro que me trouxe para BH, veio o codiretor do curta vencedor, Victor Furtado, o Vitinho, que divide com Gabriel Martins a autoria de ‘Meu Amigo Mineiro’. Viemos conversando, boa parte do caminho. Victor é do Ceará, integra a Alumbramento e, como eu, gostou demais de ‘Doce Amianto’, de Guto Parente e Uirá dos Reis. O curta dele está disponilizado na internet. Procurem e acharão. Estou saindo do hotel. Vou almoçar e, na sequência, sigo para o aeroporto. Meu voo sai de Confins às 3 da tarde, por aí. São Paulo, lá vou eu.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.