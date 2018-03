Em Cannes?

Consegui salvar, agora, o post sobre ‘Cleópatra’, mas antes dele redigi duas vezes e não consegui salvar outro e o pior é que eu, burro, não havia feito cópias. Acho que é implicância da minha máquina com o Spielberg. O que eu queria dizer é que ouço cada vez mais que o novo Indiana Jones vai usar o foro do Festival de Cannes para seu lançamento mundial. Como a estréia está anunciada – no Brasil, inclusive – para 21 de maio e o festival começa dia 15, ‘Indiana Jones’ deve passar de cara, se for o caso. Será a abertura? Não sei de vocês, mas eu adoro a série e, depois de ver Sean Connery como pai do personagem de Harrison Ford no terceiro (‘A Última Cruzada’), quero ver o Shia LaBeouf – nunca acerto o nome do guri – como filho do herói no quarto filme. Como é mesmo que se chama? Citei aqui outro dia, mas estou de saída e não vou procurar. Vocês curtem Indiana Jones? Nããããooooo?

