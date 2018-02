Elza, Sofia, Charlotte e Irène

RIO – Desertei do blog nos últimos dias, como vocês perceberam. Havia acrescentado um post enorme, atualizando vocês sobre filmes como ‘Somewhere’ e o documentário sobre Elza Soares e também sobre meu encontro com Charlotte Rampling e Irène Jacob. Estou postando de uma lan house no metrô da Cinelândia e, ao salvar, vi que do texto que redigi havia sobrado somente o título. O pior é que não tenho tempo de refazê-lo. Tenho de correr para ver o ‘Machete’, de Robert Rodriguez. A tecnologia não está ajudando. Seja o que Deus quiser. Eu volto, me aguardem

