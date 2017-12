BERLIM – Voces me desculpem, mas estes últimos dias em Berlim nao tem sido fáceis. Como conseq”encia, nao tenho podido postar como gostaria. Sinto que há uma curiosidade – uma expectativa? – de voces em torno da recepcao a ´Tropa de Elite´. O filme do Padilha ganhou o título internacional de ´Elite Squad´. Passa amanha de manha, às 9 horas locais (6 horas) no Brasil. Meus amigos de Portugal, da Espanha, todos me perguntam que raio de filme é esse. Só digo que eles vao ter um choque com o Capitao Nascimento. Combinei com a Vanessa de entrar amanha no programa dela na Radio Eldorado, entre 10 horas e meio-dia, para passar uma primeira impressao. À tarde, 16 horas daqui, rola a sessao oficial, com tapete vermelho para Padilha e Wagner Moura. E vamos lá!

