Ele merece

Meu colega Jotabê Medeiros cobriu-se de glórias e foi recebido como general romano na volta à Redação, após a batalha. Jota foi ao Rio para assistir ao show de Bob Dylan e, como Deus protege os bons repórteres – estou puxando a brasa para a minha sardinha; não se esqueçam de que Costa-Gavras veio se sentar do meu lado, na sala de espera do aeroporto de Berlim, após premiar ‘Tropa de Elite’, he-he, praticamente se lançando no meu colo para que o entrevistasse –, mas o Jota, vejam só, andava por Copacabana com a mulher, a Giovana, viram aquele véio de gorro, comentaram um para o outro, ‘Olha, parece o Dylan’, e era. Os dois seguiram o mito, fotografaram-no e terminaram confraternizando, com direito a foto, deve ser a única foto de Dylan abraçando um fã no mundo. Tudo isso foi contado numa matéria saborosíssima do Jota no ‘Estado’. Eliana Souza, nossa pauteira, me contou que, em toda a história do site do jornal, ou do ‘Caderno 2’, nunca houve maior número de acessos. Aleluia! Ave, Jota! ‘Tu’ merece, cara.

