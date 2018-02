Ele é, sim, bom

Havia visto ‘Eu Faço… Elas Sentem’ na retrospectiva de Clery Cunha na Sala Olido. Não consigo dar conta do filme, que propõe, no desfecho, por meio de um letreiro, a explicação para o conflito retratado e que é bizarro, no mínimo. O jovem Antônio Fagundes apresenta reações femininas e vai parar nas capas de jornais como homem-mulher, mas, na verdade, o imbróglio é que ele nasceu colado à irmã, de quem foi separado e, agora, adultos, ambos apresentam reações inversas (ela fala grosso como homem). Clery Cunha é considerado o pai do cinema espírita, com seu disaster movie sobre a tragédia do Eifício Joelma, mas, apesar disso, não é digno de figurar na Enciclopédia do Cinema Brasileiro, cuja nova edição, cada vez que tento pesquisar, mais me decepciona – tirando os nomes mais conhecidos, não encontro ninguém, principalmente entre diretores considerados do segundo time, sobre os quais me interessaria encontrar infrormações. Gostaria de convidar o Fagundes, tão bom na peça ‘Vermelho’, para que ele se revisse com aquelas calças boca-de-sino, que eram a moda da época, com cintura baixa e um cintos grossos, ave Maria! Pior ainda que os homens, e as calças eram apertadíssimas, o que, dependendendo da ‘mala’… Deixa pra lá. As plataformas que as mulheres usavam – são inacreditáveis. Walter Hugo Khouri reclamava mais dos figurinos que da interferência do produtor Antônio Galante em seu cinema autoral, e os figurinos da Boca eram, realmente, de lascar. À noite, ainda meio atordoado pela agressão visual, jantei (ceviche de salmão) na Reserva Cultural e emendei com ‘Os Infiéis’. Em fevereiro, na França, a campanha de lançamento do filme com Jean Dujardin e Gilles Lellouche sofreu uma correção, porque o cartaz, considerado politicamente incorreto – Dujardin envolvido pelas pernas abertas de uma mulher e dizendo ‘Vou entrar numa reunião’ –, poderia prejudicá-lo no Oscar. que ele ganhou. ‘Os Infiéis’ tem vários diretores, incluindo Michel Hazanavicius e a dupla de atores, todos versando sobre a infidelidade masculina. Me diverti com o epísódio ‘Adúlteros Anônimos’, em que Sandrine Kiberlain (ótima) lidera uma reunião tipo alcoólatras anônimos. Os caras são todos umas bestas, e o melhor é Guillaume Canert, o sr. Marion Cotillard, que interpreta ‘Thibauld’ e rouba o filme. Não gostei como um todo, uma que o filme é sobre a dificuldade de ser adúltero, ou infiel. Como no célebre episódio do seminarista Marcello Mastroianni cobiçando a sexy Sophia Loren em ‘Ontem, Hoje e Amanhã’, de Vittorio De Sica, as histórias são quase todas de coito interrompido, porque os caras, salvo em um ou outro momento, nunca chegam lá. Eles se autoanalisam – essa coisa de trair compulsivamente é sintoma de homossexualismo reprimido –, até como forma de preparar o público para o episódio final em que Lellouche… Não vou dizer o que ele faz com o machão Dujardin, mas nenhum astro de Hollywood iria ficar de quatro, naquela situação. Conversei bastante em Cannes, em maio, com Gilles Lellouche. Ele interpreta, com Audrey Tautou, a ‘Thérèse Desqueyroux’ de Claude Miller, exibida, postumamente, como homenagem ao diretor, na noite de encerramento. Falamos do reconhecimento que Cannes, e o mundo, estão fazendo ao cinema popular francês – a ‘O Artista’ e a Lellouche, naquele momento, o astro do tapete vermelho, no maior festival do mundo. Não gostei de ‘Os Infiéis’ e até me deprimi, mas gostei de ter visto o filme. Não que tivesse dúvida, mas, se tivesse, é a prova de que Dujardin é, sim, bom ator.

