Elvis de Paiva Borges pegou carona no post sobre ‘Lança Partida’ para falar de ‘Avatar’. Ele não se impressionou muito com a nova fantasia de James Cameron e me pergunta se não acho o filme superestimado. Não, Elvis, não acho (superestimado). Ao contrário de ti, fiquei tão impressionado com ‘Avatar’ que não hesitei em colocar o filme entre os meus dez mais de 2009 (que foram, 11, mas poderiam ter sido 12 ou 13, com o acréscimo de ‘Amantes’, de James Gray, e ‘Anticristo’, de Lars Von Trier). Mas, na verdade, sou eu agora que pego carona no comentário do Elvis para registrar o que acabo de ler no portal do ‘Estado’. Ele conseguiu, mais uma vez – James Cameron gastou, em ‘Avatar’, mais dinheiro que qualquer outro diretor, em toda a história do cinema. Ouço dizer – mas não estou acompanhando a fundo – que nem os valores corrigidos da ‘Cleópatra’ de Mankiewicz ou ‘O Portal do Paraíso’, de Michael Cimino, representaram investimentos tão grandes. Com os custos de lançamento, ‘Avatar’ pode ter chegado a US$ 500 milhões. Neste fim de semana, o filme ultrapassou US$ 1 bilhão nas bilheterias de todo o mundo e não para de crescer. ‘É como um trem que saiu do controle’, define um executivo da Fox. ‘Avatar’ já é a quarta maior bilheteria de todos os tempos, após ‘Titanic’, do próprio Cameron; ‘O Senhor dos Aneis – O Retorno do Rei’, de Peter Jackson; e ‘Piratas do Caribe 2 – O Baú da Morte’, de Gore Verbinski. Antes, era uma expectativa, agora é dado como certo que Cameron poderá bater o próprio recorde, superando a renda de US$ 1,8 bilhão de ‘Titanic’ e cravando, com US$ 2 bilhões, o que poderá ser um novo marco do cinema. De maneira geral, não me impressiono muito com o volume de bilheterias, e não porque não ache que isso seja importante. Os números me interessam como tendência e também porque acho incrível quando visionários como Cameron conseguem fazer com que a insdústria arrisque tanto na concretização de um sonho pessoal. Recomendo que acionem o portal do ‘Estado’ – www.estadao.com.br – e leiam a íntegra da matéria sobre o novo recorde de ‘Avatar’. Já vi o filme três vezes, em Imax, 3-D e cópias planas. E já estou planejando a quarta, de novo em Imax.

