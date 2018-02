Efemérides

Como um pai orgulhoso, embora o Jotabê Medeiros esteja passado (na idade) para ser meu filho, quero dizer que me sinto um pouco responsável pela belíssima capa do Cultura de amanhã. Leiam o Estadão. Tive a idéia quando estava no Festival de Gramado e assisti a um certo filme, um documentário, que comentei no blog. Voltei para São Paulo achando que era uma grande matéria e o Jota seria o cara ideal para fazê-la. O jornal bancou, o Jota foi à Paraíba, fez – e fez magnificamente, como achei que conseguiria. Vou matar vocês de curiosidade. Procurem amanhã no Estadão, para conferir. Só uma dica – a reportagem (capa e centrais ligadas) tem a ver com uma efeméride na quarta-feira, dia 12. Aliás, a outra efeméride – neste dia eu também faço aniversário. A propósito – faço aniversário, estou de aniversário, tudo isso é gauchês. No Sul, a gente diz assim, mas no jornal todo mundo tira o maior sarro. Minha colega Regina Cavalcanti, que tem uma grande amiga gaúcha, a Eroni, refere-se ao Rio Grande como ‘o país de vocês’ quando eu falo arroz de leite, em vez de arroz doce, uma de minhas sobremesas favoritas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.