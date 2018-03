Havia acabado de salvar o post sobre Edward Yang quando me bateu uma coisa. Um grande diretor preocupado com o tempo, com as coisas essenciais da vida. Que coisa! Ele se despediu justamente com um filme no qual a hospitalização de uma pessoa se refletia sobre todo um grupo. Será que Yang já antecipava o que viveria nos sete anos seguintes?

