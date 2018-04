E Vazante não é B.O. (Isso é uma correção!)

MAR DEL PLATA – Sara Silveira deve estar querendo me matar. Sorry, Sara. Vazante é uma produção da Dezenove, o épico da casa. E no texto sobre o filme de Daniela Thomas que vai para Berlim botei que era um B.O. Não é! Baixo orçamento é o outro filme da Daniela, O Banquete. Vou ter tempo de fazer a correção, no impresso, nas sucessivas matérias que espero fazer sobre a Berlinale de 2017, apresentando os filmes e, depois, fazendo a cobertura de lá. O Brasil vai ter todos aqueles filmes em Berlim, incluindo Joaquim, de Marcelo Gomes – o retrato íntimo do alferes Joaquim José da Silva Xavier, antes de virar o mítico Tiradentes -, na competição. Pois ainda terá mais um. Um outro filme brasileiro ainda vai ser anunciado. É um filme que estou louco para ver. Cála-te, boca. Se vazar, poderia cair fora, e é tudo que não gostaria que ocorresse.