Sofri como todo mundo o choque dos 7 a 1, mas com certeza não me surpreendi. Não tive ânimo para escrever nada. Mas o jogo da Argentina já vai começar. Dada a rivalidade com a celeste, posso até ser chamado de traidor, mas sabem quando vou torcer pela Holanda? Nunca! Meu sonho. A Argentina passa pela Holanda e vai à final com a Alemanha, e ganha. O Brasil enfrenta a Holanda, devolve aquele resultado e ganha o terceiro. Não será o Brasil, mas será uma Copa latina.

