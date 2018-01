E Romero, mestre do horror político, morreu pacificamente, ouvindo trilha… de John Ford!

Tento me lembrar exatamente quando foi. Anos atrás, George A. Romero deu uma master class na Fnac da Rue d’Antibes, durante o Festival de Cannes. Se a Croisette é a Rambla de Cannes, a Rue d’Antibes é a Paulista, ou Rua da Praia, sem praia, de lá. A Rue d’Antibes ficou travada. George A. Romero! E lá estava eu, ouvindo o mestre falar e depois lhe apertando a mão. O que disse não foi exatamente novidade para mim. Terá sido para alguém? Hoje em dia, todo mundo fica repetindo que Romero formatou os mortos vivos modernos e, conceitualmente, é o pai de Walking Dead, mas na verdade o que ele criou foi o horror político. A Noite dos Mortos Vivos, de 1968, metaforiza a luta por direitos civis na ‘América’ dos anos 1960. Depois, a cada cinco, dez ou mais anos, Romero sempre voltava a seus zumbis para dar conta das mudanças na sociedade dos EUA. The Hungry Wives, de 1973, é sobre o feminismo, mas não é bem do ciclo; Despertar dos Mortos, de 1978, é sobre o obscurantismo da América profunda – o líder de uma seita traz de volta a filha de um casal e a garota, como morta-viva, contamina o mundo; Dia dos Mortos, de 1986, é sobre como Exército e ciência multiplicam os zumbis; Terra dos Mortos, de 2005, é sobre o muro que, no planeta controlado por zumbis, separa ricos e pobres, Norte e Sul etc. Romero também incursionou pelo cinema de vampiros, mas Martin, de 1977, é mais uma sátira social. Garoto que acha que é vampiro provoca banhos de sangue ao substituir os caninos desenvolvidos (que não têm) por laminas de barbear. E ele ainda vira celebridade ao participar do late show na rádio da cidade em que vive – há 40 anos! Romero, além de tudo, era visionário. Em 1990, associou-se ao mestre italiano do giallo, Dario Argento, para uma experiência conjunta. Due Occhi Diabolici, Dois Olhos Satânicos no Brasil. O episódio de Romero chamava-se O Caso do Sr. Valdemar, livremente adaptado de Edgar Allan Poe. O Sr. Valdemar é morto pela mulher e pelo amante dela, seu médico. Ambos querem se apossar da fortuna, mas ele morre antes que o testamento seja validado. O casal diabólico o coloca no freezer e eu nem lembro mais como Valdemar escapava – tinha a ver com o fato de ele ter sido hipnotizado e haver morrido sem voltar do transe -, mas a verdade é, congelado, e morto-vivo, o marido corno caçava seus assassinos. Irado! Dan O’Bannon e Zach Snyder não deixam de ser crias de Romero, o primeiro com o divertido O Retorno dos Mortos-Vivos, em que zumbis produzidos pela poluição se alimentam de cérebros humanos (‘Brains, brains!’) e o segundo com Madrugada dos Mortos, que passou em Cannes e eu, particularmente, considero o melhor filme de mortos-vivos que Romero não realizou. Os zumbis tentam invadir o shopping. O consumismo – o mercado – em xeque e em choque. Adoro esses caras. A família informou que Romero morreu neste domingo, 16, após uma severa batalha contra o câncer (de pulmão). As últimas fotos o mostram bastante debilitado. E olhem a singeleza. Já evoquei hoje, no post anterior, Hank Worden, John Wayne – e John Ford. Romero, mestre do horror e da violência, morreu – informou a família – pacificamente, ouvindo sua trilha favorita. E qual era? A do clássico fordiano Depois do Vendaval/The Quiet Man, de 1952.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.