Havia entrevistado Glória Pires durante a pré-estreia de ‘É Proibido Fumar’, no Multiplex PlayArte, no começo da semana. Conversamos sobre o filme de Anna Muylaert e ‘Lula’, o Filho do Brasil’, que entra dia 1º. Glória enfatizou para mim o fato de que não vê diferença, exceto o tamanho, entre ‘Lula’ e ‘É Proibido’ e que Fábio Barreto é, para ela, tão autor quanto Anna, mas é engraçado como nas matérias dos outros dei-me ao trabalho de conferir na rede, há uma nítida diferenmça, o que me leva a crer que ela está mais em quem escrevista (e escreve) do que em quem fala (a atriz). Não digo isso para provocar, só para constar, e acrescento que entrevistei também Paulo Miklos, para a matéria de hoje do ‘Caderno 2’. Nunca havia falado com o cara e o achei legal. Quatro filmes, dois prêmios em Brasília – por ‘O Invasor’ e ‘É Proibido Fumar’ – e o que parece uma nítida opção pelo cinema de autor, mas ele também me disse que é muito mais uma coisa de oportunidade e tanto, que já fez até novela. Esse é o cinema que lhe propõem e ele gosta tanto de fazer quie embarca nos projetos mais interessantes. Dito isso, quero dizer que gosto moderadamente do novo filme de Anna Muylaert. É bem-feito, bem interpretado, fala de classe média, o que é sempre interessante, até por ser raro, no cinema brasileiro (ao contrário do argentino). É um filme sobre culpa, sim, sobre a decaída classe média, claro, é para ser descascado em camadas, de acordo. Fecho com tudo, só não consigo experimentar a empolgação. O problema me parece uma certa ausência de conflito que o twist final não chega a remediar, como criação de pathos, mas de qualquer maneira estamos a anos luz do gélido, e utópico, ‘Do Começo ao Fim’, de Aluizio Abranches que, by the way, também aborda o universo da classe média. O que gosto, gosto mesmo, é do elenco e do que os atores acrescentam a ‘É Proibido Fumar’.

