É preciso acreditar

Às vezes, as coisas estão diante de nossos olhos e ouvidos, e a gente não vê nem ouve. Por mais que tenha gostado de ‘Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge’, e eu amo o filme, uma coisa me escapava. Preocupava-me, no fundo, um detalhe, e não dos menos significativos – o fato de Marion Cotillard, como Miranda Tate, ser uma ambientalista. Não atinava direito por quê. Ontem, Heitor Carneiro matou a charada. Foi uma observação dele, que achou uma frase da personagem a coisa mais importante do filme de Christopher Nolan. Ela diz a Bruce Wayne que, para salvar o mundo, é preciso antes acreditar nele. Tudo se encaixou. Obrigado, Heitor.

