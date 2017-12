E os velhinhos da Academia, hein?

Só mais uma coisa. Escrevi o post anterior inteiro – enorme – e não dei conta de uma coisa. Todo ano, as comissões que se reúnem para indicar o candidato brasileiro para o Oscar cometem a tolice de tentar pensar com a cabeça dos velhinhos da Academia. Pense comigo – quantas vezes já ouvimos essa cantilena? Os votantes na categoria de filme estrangeiro são os tais velhinhos, conservadores etc. Precisam ir ao cinema, assinar uma ata. Precisam ser motivados – concordo. Mas tentar pensar com a cabeça deles não tem dado resultado. Vai dar agora? É uma aposta e tanto. Os ‘velhinhos’ andam muito mais espertos que qualquer comissão do MinC, e não estou pensando só nessa, que talvez tenha sido pior, mas enfim… Basta olhar o retrospecto. A Alemanha indicou Toni Erdmann, que fez sensação em Cannes, em maio. Não me empolguei muito, já disse, quero até rever. Uma história de pai e filha, o velho é maluco e dá um choque na filha para tentar impedir que vire uma fdp arrivista, mais uma ‘desgraça’, como tantas que estamos vendo. Leiam o post anterior. A trama converge para uma bacanal. Todo mundo nu. As moças com seu velcro, os caras de pingolim. Fico pensando se, ao indicar Toni Erdmann, de Maren Ade, alguém na Alemanha pensou nos velhinhos da Academia, se iam ficar chocados ou não. Escolheram o filme que os representava e fodam-se os velhinhos. Pensando assim a Alemanha já ganhou não sei quantos Oscars, enquanto o Brasil… Não sei se chegam a sete – mas são a zero, do lado de cá. Acho que os tais velhinhos andam nas comissões brasileiras, não em Hollywood. Mentalidades superadas etc e tal.

