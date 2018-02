E os Calungas, hein?

RIO – Estou em contato com Cristina Rio Branco, da assessoria Palavra, cobrando o que ocorre no Recife. A cerimônia de premiação do 17.° Cine PE começou há pouco e ela prometeu me enviar a lista de vencedores, tão logo se encerre. Não vejo muita possibilidade de o júri fugir à distribuição de Calungas para Betse de Paula, Vendo ou Alugo, e Moacyr Goes, Bonitinha mas Ordinária. Vão ganhar? E cada um o quê? Tãtãtã…. Encontrei Rodrigo Fonseca no Sofitel e ele me disse que estreia neste sábado como autor de teatro – e eu não vou poder ficar para ver a peça. Será que consigo voltar ao Rio ainda antes de Cannes? De volta a Moacyr Goes, Rodrigo me lembrou como ele já era bom em O Homem Que Desafiou o Diabo, mas Bonitinha é de outra ambição e de outra grandeza – acho. Mais pessoal, inclusive. Como o Business Center do hotrel está fechado, encontrei uma lan house na Júlio de Castilhos, quase esquina com Nossa Senhora de Copacabana. A loja fecha daqui a pouco. Conseguirei comentar alguma coisa do resultado, ou só amanhã?

