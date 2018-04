É o outro ‘Ali Babá’

Sinto te decepcionar, Roberto, mas o ‘Ali Babá’ que a Rede Brasil vai mostrar é o de Arthur Lubin, com a dupla exótica de Hollywood nos anos 40, Jon Hall e Maria Montez, e não o do Jacques Becker, com Fernandel. O curioso, já que estou falando no assunto, é que o material de Lubin foi reutilizado num remake em 1965, ‘A Espada de Ali Babá’, de um tal de Virgil Vogel. Para fazer a ligação entre os dois filmes, Vogel utiliza o personagem de Frank Puglia, o príncipe Cassim. Por ‘ultrajante’ que seja – como sustenta Leonard Maltin em seu guia de filmes -, Maria Montez, no original, é muito bonita. Essa atriz norte-americana que filmou com Max Ophuls – ‘O Exilado’, em 1947 – casou-se com Jean-Pierre Aumont e morreu prematuramente, aos 32 anos, em Paris, de um ataque do coração, quando tomava banho.