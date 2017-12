E o horror não termina

BRASÍLIA – Lembro-me sempre de Carla França. Anos atrás, fomos ao Rio num grupo – Leila Reis, Fátima Cardeal, Carla, Dib Carneiro e eu -, para sair na Mangueira. E toda noite de carnaval, a gente ia ao Terreirão do Samba. O mantra de Carla era – ‘Vamos fazer amigos.’ E a gente parava para beber e ‘trovar’ em todas as mesas. Só que, às vezes, eu tenho a impressão de ir na contramão. Vou fazer novos inimigos. Como jurado, estou impossibilitado de falar dos filmes da competição, mas não sobre os debates. Houve ontem o debate de Antes o Tempo não Acabava, de Sérgio Andrade e Fábio Baldo, que virou a Gení desse festival. “Joga pedra…’ O filme do índio gay. Fora da curva total, mas em termos de extraterritorialidade – tema da curadoria do 49.º festival -, o mais ‘in’ da seleção. Estamos em Brasília, à sombra do poder. Em princípio, aqui, tudo deve repercutir mais. Entendo perfeitamente as implicações. Não sou burro, ou pelo menos tento não ser. Apareceram no debate umas antropólogas. Acho até que foi Maria do Rosário Caetano que pediu que se identificassem. A mais virulenta tinha quatro nomes. Fiquei pensando comigo. Esse festival tem um monte de filmes de índios. Dividimo-nos entre índios e portugueses. Alguém com quatro nomes (quatro!) é classe dominante total. Faria carreira no Itamaraty. Essa começou a desqualificar o filme brandindo as tábuas da lei da antropologia. O índio do filme quer adotar um nome de branco. E eu pensava comigo. Tira um dois nomes, por favor. Sei que estou sendo ofensivo, mas é para ser. Talvez certas pessoas caiam na real e percebam o que fazem aos outros. E logo veio outra antropóloga para ensinar ao índio da mesa o que é ser índio. Menos, pelamor de Deus. Coisa mais sem noção. A arrogância da academia. O índio na mesa, um jovem, intimidou-se ante tanto saber. Calou-se. Gostaria que ele tivesse tido um surto de Clara/Sônia Braga, em Aquarius, quando diz para a filha, naquela discussão familiar, que a viúva é ela (a mãe). Ei, o índio aqui sou eu. Homens podem fazer-se mulheres, brancos podem apoiar tanto a causa a ponto de se autodenominar guarani-cayowás etc, mas existem coisas incontornáveis. Agora, pela manhã, vi que conversavam numa mesa Vincent Carelli e a equipe de Antes o Tempo não Acabava. Adoraria ter sido uma mosquinha para ouvir o que falavam. Pode ter sido a mesa mais rica e importante desse festival. Uma coisa histórica. Talvez tenham discordado, posso até apostar que sim, mas não foi com aquela arrogância de quem se acha dono da verdade. Vivo me queixando na falta de grandeza que tomou conta do mundo. É o horror, o horror.

