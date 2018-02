E o Cristiano Ronaldo, como fica?

Não sou muito de ficar postando fofoca sobre astros e estrelas, mas fiquei impressionado com o efeito ‘Brangelina’ na mídia dos EUA. Os dois, Brad Pitt e Angelina Jolie, estavam na capa de todas as semanais e bastava zapear na TV para confirmar que o assunto também dominava a telinha. E qual é o assunto? O mundo pode estar caindo, mas nada é mais importante do que saber que Angelina deu um pé no Brad ao descobrir que, de madrugada, ele andava ligando para Jennifer Aniston. Brad deu uma entrevista dizendo que Jen é uma amiga muito especial, muito importante na vida dele, aquelas coisas. Estou agora entendendo uma coisa que me pareceu estranha. Na semana passada, antes de viajar, estava tomado café com Leonirce (é com R) Brioto e Eliana Souza, minhas colegas do Caderno 2, e ouvimos na TV a repercussão de uma declaração do Cristiano Ronaldo, jogador da seleção portuguesa, dizendo que não queria nada com Angelina Jolie. Não entendi nada, mas deduzo agora – Angelina queria fazer um golaço no Brad com Cristiano Ronaldo? Esperem a Flávia Guerra saber. Ela é tiete do atacante do Manchester United…

