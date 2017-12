E o ano vai se despedindo

Estamos chegando ao finalzinho de 2009 e amanhã é meu último dia para publicar a lista dos dez melhores filmes do ano, que na verdade vão ser onze (ou doze). Aproveito para sugerir que, nestas últimas horas, os cinéfilos de carteirinha aproveitem para assistir a um filme sobre o qual nada falamos. Na verdade, esatava em Porto na semana passada e até me passou despercebida a estreia de ‘Hanami – Cerejeiras em Flor’, de Doris Dorrie, que havia concorrido (e ganhado prêmios) em Berlim no ano passado. Fui rever o filme esta semana com um amigo e ele é muito forte. Pelo tema da morte, a influência da cultura japonesa, acredito que vá agradar ao público que já havia gostado de ‘A Partida’. Aproveito para antecipar que o tema da morte, como fatalidade biológica ou metáfora, percorre ‘toda’ a minha lista. O único filme que não é especificamente sobre morte, ‘Entre os Muros da Escola’, tem o desaparecimento daquele aluno, a sua exclusão do grupo social, o que termina equivalendo a uma espécie de morte. Em ‘Avatar’, a morte é dupla – Sam Worthington tem de se transformar no seu avatar como, no próprio filme, tecnologias tradiciopnais cedem espaço a outras mais avançadas para que o cinema possa evoluir, transformar-se também. Aguardem amanhã. E hoje – vejam ‘Hanami’.

