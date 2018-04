É hora de sacar a pistola

Tenho de fazer para o online do Estado, na série que conta 120 anos de história do cinema – culminando em 28 de dezembro -, uma galeria de westerns. Os melhores faroestes. Dez, 15, 20? Meu editor, Ubiratan Brasil, zoou comigo – não vale Rocco e Seus Irmãos! Não é western. Mas assim como Rocco é o número um no meu panteão, rastros de Ódio é o número 2 e Hiroshima, Meu Amor, o 3. Minha galeria de melhores westerns:

Rastros de Ódio

Os Brutos Também Amam

O Preço de Um Homem

O Intrépido General Custer

Minha Vontade É Lei

Johnny Guitar

Três Homens em Conflito

Rio Conchos

O Homem Que Matou o Facínora

Pistoleiros do Entardecer

E aí penso que tenho de ampliar a galeria e acrescentar outros que fizeram história – No Tempo das Diligências, Matar ou Morrer, Meu Ódio Será Sua Herança, Onde Começa o Inferno, Os Imperdoáveis, Um de Nós Morrerá, Sete Homens e Um Destino, O Vingador Silencioso (do outro Sérgio), Quando os Brutos Se Defrontam (do terceiro Sérgio), Cavalgada Trágica. E por que não, já que adoro causar, a desconstrução do gênero norte-americano por excelência pela chanchada – Matar ou Correr? Minha galeria irá por aí…