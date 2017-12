É hoje! Um debate que promete sobre cinema da quebrada

Vocês sabem quanto gosto de A Vizinhança do Tigre, nem preciso insistir no assunto. Pois hoje, às 7 da noite – 19 horas -, ocorre na Sala Olido, no Centrão (Galeria Olido, ao lado da Galeria do Rock, na São João), um debate sobre o filme de Affonso Uchôa. Participam o diretor e Kiko Dinucci, músico paulistano, membro do Metá Metá e Passo Torto e autor do blog O Olho Derramado. Foi o próprio Affonso quem me passou as informações e, como não conhecia o blog, resolvi pesquisar. Tá lá – Olho Derramado, Devaneios afetivos sobre filmes. Gostei. Apareceram posts com diferentes datas, que não me deram uma ideia clara da periodicidade com que Dinucci escreve, mas o primeiro, datado de 21 de março de 2015 – quase um ano -, tem um título tão sugestivo, O Novo Terrorismo, que cliquei e… Surpresa! É um post sobre Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queirós, filme irmão do de Affonso, ambos representando a voz das quebradas. Pelo que Dinucci escreve e, claro que pelo filme do Affonso – que tem muito o que dizer, fora o que já está na tela -, o debate promete. Vai ser ‘massa’, como diz o diretor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.