É hoje, Beowulf!

Alexandre Yuri Alegrette continua me cobrando um comentário sobre ‘A Lenda de Beowulf’. Amanhã, cara. Vou ver o filme somente agora à noite, na sessão especial que vai ocorrer no Cinemark do Shopping Eldorado. Confesso que não estou antecipadamente muito excitado, porque achei aquele ‘Expresso Polar’, também do Zemeckis, que foi filmado e transformado em animação pelo computador, o maior porre do mundo. Se fosse em carne-e-osso seria, talvez, apenas chatinho. Com aquela ambição desmedida, virou o maior fiasco. Mas não quero chegar com má vontade. O que mais gosto no cinema é de ser surpreendido. Quem sabe o Zemeckis não me surpreende com ‘Beowulf’? O filme ainda tem a sra. Brad Pitt digitalizada – e o Alexandre diz que Angelina Jolie é a gostosa número um. Não para mim, hélas. A ‘People’ que me desculpe, mas ela não está nem entre as minhas dez mais certinhas. Também prometo falar sobre o ‘Drácula’ do Coppola, que acho deslumbrante, o último grande filme dele – e ainda tem aquela música genial do Woijiech Kilar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.