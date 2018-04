José Eduardo Belmonte me aguarde. Posso ter perdido ontem o ‘Harry Potter’, mas vou fazer o (im)possível para não perder ‘Meu Mundo em Perigo’, que passa às 6 da tarde no MIS, integrando a programação de pré-estreias brasileiras do 4º Festival do Cinema Latino-Americano. Confesso que nunca consegui engolir ‘A Concepção’ do Belmonte, que concorreu em Brasília no ano em que fui jurado (e admito aqui que fiz força para que o vencedor fosse o belo ‘Eu me Lembro’, de Edgard Navarro). Os coleguinhas saudaram o filme como inconformista, explosão de criatividade etc. Eu achei anárquico e quanto a ser inconformista… Na maioria das vezes, o inconformismo é um conformismo às avessas e foi a sensação que tive. Um filme para épater – e que realmente ‘epatou’ quem não transgride lhufas. Deixa prá lá. Minha história de amor com o Belmonte começou no ano passado, no Festival do Rio, quando assisti a ‘Se nada Mais Der Certo’, pelo qual me apaixonei. Puta filme bom. A transgressão foi assimilada, regurgitada e vomitada, uma coisa mais interna e visceral (ou pelo menos assim me pareceu). Desde então, sonho com o ‘Meu Mundo em Perigo’, que concorreu, e foi premiado, de novo em Brasília, em 2007. Quase dois anos e o filme permanece inédito! M… de sistema de distribuição e exibição. Espero quebrar hoje o encanto.