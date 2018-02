Meu dia hoje está complicado. Cheguei cedinho no jornal para redigir a capa de amanhã, com Fernanda Montenegro. Pá-pum e eu enfrentei a Marginal – com chuva! – para chegar ao RoboCop, lá do outro lado da cidade, e assistir a ‘Encantada’. Aliás, o filme que estréia na sexta é legal, resta saber se vai repetir aqui o estouro que fez nos EUA. Estou, como se diz, na pauleira. Mas não se esqueçam – a partir das 18h30, na Livraria da Vila, na Rua Fradique Coutinho, em Vila Madalena, ocorre o lançamento do livro ‘Cinco Mais Cinco’. Estaremos lá os autores – Rodrigo Fonseca, Cacá Diegues e eu -, mais o Marcos Didonet, do Festival do Rio, mentor da idéia. Às 8 da noite, 20 horas, faremos um debate para discutir o tema. O cinema brasileiro da Retomada, o público, a crítica e um diálogo que pode ser difícil, mas não é impossível. Afinal, os dez mais – os cinco filmes preferidos pelo público e os cinco que são favoritos da crítica -, na verdade são nove, porque um, ‘Cidade de Deus’, integra as duas listas.

