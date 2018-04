Eliana Souza, nossa brava pauteira do Caderno 2, veio em meu socorro. Possuídos (Bug) estréia hoje, num circuito meio fora de mão para mim – Aricanduva, Anália Franco, Jardim Sul etc. Vou ter de encarar e espero que vocês encarem também. O filme do Friedkin, que espero rever, merece toda atenção. E é com Ashley Judd. Sou louco por Ashley Judd. Num desses junkets, quando fui a Nova York, tentei vê-la na Broadway, como Maggie the cat, em Gata em tetro de Zinco Quente. Não deu, estava lotado. Quando voltei, a peça tinha saído de cartaz. Agora vou poder rever a Ashley em Bug.