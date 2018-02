Estou saindo para tentar ir ao cinema, mas não resisto a acrescentar, rapidinho, mais um post. É hoje, 19h30, no Vão do Masp. ‘Rastros de Ódio’, de John Ford. O mais belo western do mestre, a tragédia de um individualista (Ethan Edwartds/John Wayne), em contraponto às epopeias de grupos que Ford, o Homero de Hollywood, desenvolveu na maioria de seus bangue-bangues. A majestade de Monument Valley. Imagino que será bonito desviar o olhar e poder ver a imensidão da cidade. O vale visto do planalto, que o Masp (e a Av. Paulista) não deixam de ser. Repetindo Orson Welles. Perguntaram certa vez a Orson Welles se ele teve um mestre, um cineasta que foi sua referência. Ele respondeu – ‘John Ford, John, John Ford.’ Se Welles pensava isso, como discordar. ‘Rastros de Ódio’ é um monumento de cinema. Aquela porta que se abre no começo e fecha no final tem sido a representação do que é, no limite, essa arte pela qual somos apaixonados.

