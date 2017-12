Eu só gostaria de entender o mundo, mas, pelo visto, é complicado demais. Nosso chanceler – o chanceler ‘deles’ – anda preocupadíssimo com a situação na Venezuela, defende a oposição de lá, seus direitos etc, o que acho bem bacana, mas pelo visto não se preocupa quando o governo do Estado, do seu partido, rebenta estudantes na Paulista. Deve achar natural, porque, afinal, estão contra ele e isso não é legal. Enquanto isso, leio na capa da revista que praticamente conduziu o processo de impeachment, com uma ‘isenção’ jornalística exemplar – estou ironizando, hein? -, que ‘eles’ estão querendo acabar com a Lava-Jato. Eles, quem? Os que a duras penas voltaram ao poder e planejam ficar? E ainda fingem surpresa com o andar da carruagem? Eba! Miami,lá vamos nós. Nesta segunda, 12, reúne-se a comissão que vai apontar o indicado do Brasil para tentar uma vaga no Oscar. Não vi apenas um dos 16 filmes que se habilitaram, mas, como crítico, não tenho a menor dúvida de que Aquarius é o melhor. Vai ser um dos meus melhores do ano, com Boi Neon e Big Jato, que não integram a lista do Oscar, retirados que foram pelos diretores. Pernambuco na cabeça. Mais algumas horas e saberemos quem leva a indicação. Aquarius virou o filme-emblema da nova oposição brasileira – se não das ruas, a voz que emana das salas de cinema. Em todas as sessões, ouvem-se gritos de ‘Fora, Temer’. Pelo que entendi, estão se ouvindo também na Mirada, o evento de teatro de Santos. Não tem festival atualmente no Brasil, seja de teatro, cinema ou música, que não provoque protestos. A cultura está em pé de guerra, mas os políticos e os empresários estão bem contentes. Matemática elementar – isso não vai ser bom pro povo. Parte dele, além de continuar desempregado, agora está apanhando. Acho que o último filme que provocou esse clamor no Brasil foi o Jango, de Sílvio Tendler, no bojo das Diretas-Já, há mais de 30 anos. Hoje é meu aniversário – 71 anos esta noite. Como sempre, vou confraternizar com amigos. Vai ser um dia longo. Tem o negócio do Oscar, a coletiva de imprensa de O Silêncio do Céu, com a oportunidade de entrevistar Leonardo Sbaraglia. Tenho recebido mensagens de diversas assessorias vendendo seus filmes no Oscar, como se eu estivesse na comissão. Devem acreditar que eu tenha capacidade de influenciar. Eu estou com Aquarius e não abro. Sobre o aniversário, já ganhei um presente lindo. Jussara Guedes me deu um porta-retrato com a foto de John Ford, mestre que reina no meu Olimpo. Olho para a foto, enquanto escrevo. Lembro-me dos grandes filmes, de Monument Valley. E penso que, sim, de alguma forma o cinema me fez uma pessoa melhor. Agradeço por isso.

