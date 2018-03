Mais um postezinho. Não se esqueçam de que hoje, às 21h30, no Arteplex, ocorre a sessão de Paris Visto por… Quem viu Paris, te Amo, deve conferir o filme dos anos 60, que é mais compacto, com apenas seis episódios, mas que também visita locais da capital francesa. Se a memória não estiver me traindo, o episódio de Godard é um piada engraçada e o de Chabrol outra piada, só que cruel. Uma garota endereça cartas a dois amantes, acha que trocou os endereços e vai se explicar com cada um deles (Godard). Garoto isola-se para não ouvir as discussões dos pais (Chabrol). Não me ficou uma lembrança muito nítida do episódio de Rohmer, que evita uma praça, a de l’Étoile, porque acha que matou um cara. O melhor é o de Jean Rouch, uma ficção tratada como documentário e filmada num plano-seqüência de grande vituosismo. Aliás, quero ver se consigo assistir hoje justamente para conferir se é mesmo plano-seqüência. Na minha lembrança, é. Se não for, me corrijam.

