E Domingos Montagner tinha um encontro marcado no rio

Meu editor me pautou para ver Bruxa de Blair, para fazer a crítica acompanhando a entrevista de Mariana Morisawa com o diretor Wingard, que está no Caderno 2 de ontem. Cheguei na redação no meio da tarde, e no olho do furacão. Domingos Montagner! Acompanhei ao vivo, pela TV, como milhares (milhões?) de pessoas do Brasil inteiro, a busca que terminou às 18h50 de quinta, 15, em Canindé do São Francisco, quando o corpo foi encontrado. E fiz a capa de hoje do Caderno 2. Encontrei-me com Domingos no pré-lançamento de Um Namorado para Minha Mulher, aqui em São Paulo. Não havia conseguido falar com ele, a propósito de Vidas Partidas, justamente porque Domingos estava gravando Velho Chico. Até tentamos, por telefone, mas não deu. Gostava do cara. Já o havia entrevistado por De Onde Eu Te Vejo. Fiz uma capa sobre a fotografia de cinema de Velho Chico e Luiz Fernando Carvalho me enviou um monte de DVDs. Cenas de Cristiane Torloni, que me evocaram Ingrid Thulin em Os Deuses Malditos. Momentos intimistas de Irandhir Santos e Dira Paes. E cenas de Santo, o personagem de Domingos, com Camila Pitanga, com a mãe. Puta novela, puta papel. Na entrevista do Namorado, falamos de filhos. Domingos tinha esses três filhos, todos menores. Eu observei que, então, eles precisavam dele. Domingos me respondeu com um sorriso tão sincero – “Eu é que preciso deles!” Conversamos sobre teatro, e sobre meu amigo Gabriel Villela, que vai fazer outro Nelson Rodrigues. Um Nelson Rodrigues! Domingos entusiasmou-se. Ele amava as tragédias suburbanas. Até propus ao Gabriel – traz esse caras pro ‘nosso’ coletivo. Nunca haverá um Nelson Rodrigues de Gabriel e Montagner, ele nunca fará o vilão que sonhava, para mudar o registro, o que achava que seria bom para o ator que era. Não criará os filhos, não os verá virarem homens. A vida é injusta, mas segue em frente. Como o rio, o Velho Chico. Li hoje, abrindo a internet para postar, que no capítulo final da novela Santo deveria olhar o São Francisco. Já se criam as histórias que constroem os mitos. Domingos Montagner ia fazer a novela de Maria Adelaide Amaral, mas a Globo puxou-o para Velho Chico. Na ficção, o personagem desaparecia, e era dado como morto. Ouvi o depoimento emocionado da diretora Denise Saraceni. Como que a gente podia saber, mas Domingos tinha um encontro marcado no rio. Achei tão lindo, e trágico, que puxei para o meu título, do post como do jornal. O maravilhoso da arte é que cria esses vínculos. Estou sentindo a morte de Domingos Montagner como a de um amigo querido, e me dói. Toda a força à família.

