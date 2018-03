Já estava saindo do jornal para ir ao Memorial quando resolvi dar uma olhada nos comentários. Encontrei o do Só Assim (visitante) me acusando – e ao Zanin, meu colega Luiz Zanin Oricchio, no blog dele – de só promover filme-cabeça. Vejam que o comentário foi postado imediatamente após eu haver dito que me diverti com Transformers, que não é exatamente um filme-cabeça (embora também não seja burro). Mas o detalhe é o seguinte – Só Assim (Visitante) diz que não vai gastar dinheiro para ver filme de gente feia, como os que recomendei no Memorial. Mas, cara – ou será mulher? – é de graça! Tu não vais pagar nada para ver! Quando a ser filme de gente feia, bem, já que somos tão bonitos a gente poderia dar uma de Narciso e ficar em casa se olhando no espelho. Ha-ha-ha. É ironia, viram?

