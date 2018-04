É daqui a pouco

TIRADENTES – Fui dar uma olhada nos comentários e encontrei o do Marco no post sobre o fechamento do Belas Artes – Pô, o Kassab tem ódio da cidade porque vai deixar o Belas Artes fechar? Não, Marco, o Kassab tem ódio da cidade porque São Paulo é um abandono só. ando muito no Centro e a deterioração da cidade é acintosa. Espero, sinceramente, que os novos projetos ali da São João e do Anhangabaú ajudem a dar uma levantada, porque senão vai tudo para o brejo.Fui outro dia fazer uma pauta na periferia, era de assustar o abandono. Em compensação, vou muito aos Jardins, aquilo ali é um brinco. Todas aquelas mudanças na rua, na Oscar Freire, por exemplo, são patrocinadas pelos próprios lojistas ou é a Prefeitura que faz? Poderia ser uma escolha dele, do prefeito – que eu iria discutir -, mas se nem aquilo é coisa do cara aí seria jogo duro. Tendo feito o desabafo, quero lembrar que a Academia de Hollywood daqui a pouco anuncia os indicados para o Oscar de 2011, para os melhores de 2010. Torço por ‘A Rede Social’, ‘A Origem’, ‘Toy Story 3’, Natalie Portman, Kim Ye-ja (a atriz de ‘Mother’), Jesse Eisenberg etc. Vamos conferir daqui a pouco. O debate já vai começar.