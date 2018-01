Minha semana tem sido bem agitada. Segunda-feira no Rio, bate e volta. Terçs e quarta, de novo no Rio. E nesta quinta à tarde, na cabine da Sony, no RoboCop, Blade Runner. As críticas estão embargadas até amanhã pela manhã. Mas não resisto a postar. Quando se despediu de mim na entrevista por telefone – e sabendo que gostei do footage que vi, para entrevistá-lo -, Denis Villeneuve foi muito simpático. Disse que esperava não me decepcionar. Não me decepcionou. Ao contrário de Alien Covenant, um fiasco, Blade Runner 2049 é forte. E o final… A Sony nos fez assinar um documento penalizando qualquer spoiler quanto ao desfecho.

