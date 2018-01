E ‘Blindness’, hein? Será?

RECIFE – Não sei quando será a estréia de ‘O Escafandro e a Borboleta’ e não sei nem mesmo se o filme de Julian Schnabel terá este título no Brasil. O Rodrigo, da Imagem, bem que poderia resolver o impasse para a gente. Alô-alô, Rodrigo… Quero dizer que minha manhã aqui no Recife foi punk. Os computadores não funcionavam e, mesmo quando o sistema começou a operar no Cine PE, estava difícil acessar a internet e, conseqüentemente, enviar as matérias para o Caderno 2. Tive de correr a uma lan house aqui na praia da Boa Viagem. Como é que se diz -Deus (ou o diabo?) dá nozes a quem não tem dentes? Eu, para lá e para cá e este mar lindo aqui na minha cara. Só olho – onda para me atingir só se for tsunami (Xô!). Do asfalto, nem da areia, não saio. Como conseqüência, ainda não postei nada sobre o que promete ser a notícia quente do dia. ‘Blindness’ vai abrir Cannes? Na verdade, comecei a suspeitar disso na semana passada, porque tinha uma visita marcada aos estúdios de som da Álamo e na última hora me ligaram pedindo desculpas porque não ia dar. Fernando Meirelles estava ocupando a Álamo com seu staf 24 horas por dia. Por que ele estaria trabalhando tão febrilmente na finalização do filme que adptou de Saramago? Por causa de Cannes, com certeza. A notícia transpirou hoje forte na rede, mas nem a O2 nem o site de Cannes confirmam. Mas que leva jeito de ser verdade, é sim. Confirmada a nova, êta nois! Vai ser uma brasileirada bacana na Croisette.

