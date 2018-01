Mil perdões, mas às vezes, na pressa de escrever, termino cometendo alguns delizes. O garoto no filme do Evaldo Mocarzel, Do Luto à Luta, é Ariel, não Abel. Feita a correção, mantenho o que escrevi no post e sugiro – vão ver Do Luto à Luta. O filme da Clarinha também é do Ariel, da Rita e de todo aquele pessoal que o Evaldo entrevistou, incluindo as mães, que dão depoimentos comoventes e/ou divertidos, porque uma coisa não exclui a outra e o bom é que a gente ri bastante no filme do Evaldo. Ri com os downianos e seus pais, não deles.

