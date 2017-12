E, agora, uma ‘palinha’ da Mostra

BRASÍLIA – Já que falei um pouco do Festival do Rio, falo um pouco da Mostra. A abertura para convidados é dia 19 (de outubro), à noite. Dia 15 já haverá começado a exposição de Ingmar Bergman, comemorativa dos 50 anos de Persona, Quando Duas Mulheres Pecam. Dia 20, haverá um debate sobre Bergman. Homenageado com uma retrospectiva, mesmo parcial de seu trabalho, Marco Bellocchio dá uma masterclass no dia 21. A Mostra homenageia Andrzej Wajda e exibe cópias restauradas de Cinzas e Diamantes e Kanal, entre outros clássicos do grande autor polonês. Também da Polônia, o Decálogo, de Krisztof Kiewslowski, ganha projeção integral, restaurado. A Regra do Jogo, de Jean Renoir, da França, idem. E a Mostra, que vai apresentar Elle, o novo Paul Verhoeven, na verdade faz um programa duplo do autor holandês e exibe também O Quarto Homem, um dos filmes cults do começo de sua carreira, pré-Hollywood. Filmes que já vi e estão confirmados – Poesia sem Fim, de Alejandro Jodorowsky, Cannes; Morte em Sarajevo, de Danis Tanovic, Berlim; Hedi, de Mohammed Ben Attia, Berlim; A Garotas Desconhecida, dos Dardenne, Cannes; Mimosas, de Oliver Laxe, Cannes; The Salesman, de Asghar Farhadi, Cannes etc etc. E os filmes que quero muito ver – The Net, de Kim Ki-duk; The Idol, de Hany Abu-Assad; O Ignorante, de Paul Vecchiali etc etc. Estou falando de migalhas, uns 20 filmes. Serão 300. Preparem-se!

