Passei um dia agitado, vendo filmes e, agora, no começo da noite, entrevistando Carlos Reichenbach. Conversamos, claro, sobre ‘Falsa Loira’, do qual gostei basatante (e que estréia sexta), mas também sobre Zurlçini, Raoul Walsh, Jacques Tourneur e Riccardo Freda, entre outros diretores que amamos. Os dois filmes a que assisti foram ‘Quebrando a Banca’ (21), pela manhã, e ‘Os Reis da Rua’, à tarde. Não gostei nem um pouco do primeiro, fiquei mais impactado com o segundo, mas isso não é hora para ficar falando desses filmes. Estou agora jantando e ouvindo os comentários do Zanin, meu colega Luiz Zanin Oricchio, no Canal Brasil, na transmissão do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Deixo aberto o post para vocês comentarem. ‘O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias’ ou ‘Tropa de Elite? ‘Jogo de Cena’ ou ‘Santiago’? Hermilla Guedes ou Carla Ribas, ou quem sabe Andréa Beltrão? Wagner Moura ou Selton Mello? Se não voltar hoje, amanhã a gente se fala. Mas tenho de fazer uma retificação. O filme do Zurlini chama-se ‘A Moça com a Valise’ (ainda Claudia Cardinale). Coloquei ‘A Garota’ porque, como ‘A Garota de Bube’, do Comencini, o título original tem ‘Ragazza’ – ‘La Ragazza con la Valigia’. Volto ao meu jantar. Ou melhor, vou começá-lo, para ver o GPCB de barriga cheia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.