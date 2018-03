DVDs para todos os gostos (e bolsos)

Já falei para vocês da Gerasom, aquela loja de DVDs na galeria que tem entradas pela Barão de Itapetininga e pela Dom José de Barros, no Cntro, Vou falar hoje da outra loja, a Flavius, na qual havia visto, no outro dia, lado a lado, os três DVDs da série ‘Meus Caros Amigos’. Passei hoje por lá e não resisti. A Flavius tem tudo – cinemão, cinema de autor, animação, DVDs musicais. Não resisti e comprei quatro. Nem me lembro mais em que circunstância falei aqui outro dia do cinema político italiano por volta de 1970. Citei os filmes de Elio Petri, Francesco Rosi, Dasmiano Damiani e Giuliano Montaldo, mas vocês – alguns, pelo menos – me cobraram por haver esquecido de ‘Queimada’, de Gillo Pontecorvo. ‘Queimada’ foi um dos DVDs que comprei hoje. Os outros foram – ‘O Quarto Verde’, do Truffaut, que é o filme do diretor que melhor expressa seu tema da saudade das coisas mortas e esquecidas e das vivas que vão sendo relegadas ao esquecimento; ‘Minha Noite com Ela’, Ma Nuit chez Maud, o Rohmer do meu coração (mas lá havia também ‘A Marquesa d’O’ e todos os filmes do diretor que a Europa vem lançando, ultimamente); e ‘Gunga Din, a superaventura de George Stevens com Cary Grant, Victor McLaglen, Douglas Fairbanks Jr., Joan Fontaine e Sam Jaffe (como o coneteiro indiano que se sacrifica pelos ingleses, personagem satirizado por Blake Edwards na maior de suas comédias – ‘Um Convidado bem Trapalhão’/The Party, com Peter Sellers como Hrundi Bakshi, o obscuro ator indiano que entra de penetra na casa de um superprodutor de Hollywood (e a destrói alegremente). Vou dar a dica para vocês – a Flavius fica na Rua 24 de Maio, 95 (com entrada também pela Barão de Itapetininga, 112), fone 3258-9849. E você pode acessar o site – www.flaviusdvd.com.br. Entrem no endereço e depois me digam se não é o paraíso dos cinéfilos. Ah, sim, na sexta à noite, quando fui rever ‘Chega de Saudade’, passei pelas Lojas Americanas do Shopping Frei Caneca. Entre 1001 ofertas de DVDs, cito uma – o disco duplo contendo ‘A Face Oculta’, western de Marlon Brando, e o spaghetti western ‘Sabata’, dirigido por Frank Kramer, aliás, Gianfranco Parolini, por módicos R4 9,90. Para completar. Passei hoje também pela Geraso (mas estava fechada). Na vitrine, havia uma variada seleção de westerns, misturando spaghetti com clássicos como ‘Winchester 73’, de Anthony Mann; ‘Sangue de Herói’, de John Ford; e ‘Duelo ao Sol’, de King Vidor.

