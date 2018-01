DVDs, Oscar e ecologia

Nãso sou da assessoria do Palácio dos Bandeirantes, mas acho importante registrar que a Paramount lança hoje, numa sessão para convidados do governadopr José Serra, o DVD de Uma Verdade Inconveniente, que ontem recebeu o Oscar da categoria. Na verdade, o DVD já se encontra nas boas casas do ramo, mas o lançamento oficial se dá somente agora, em presença de autoridades, o que permite supor que haverá algum tipo de pronunciamento sobre o programa ecológico do governo. A presença do ex-vice presidente dos EUA, Al Gore, na festa do Oscar, suas adverências sobre a necessidade de uma política ecológica ética por parte do governo americano e o risco que representa a falta dessa política em relação aos recursos não renováveis do planeta, tudo isso transforma o que poderia ser, talvez, só uma sessão mundana, num ato político. E eu confesso que me preocupo muito com a situação do Tietê, por exemplo. Pode ser que dramatize, mas outro dia, vindo do aeroporto de Guarulhos, ao entrar na Marginal, não acreditei ao ver o Tietê, presumivelmente recuperado, com aquele ‘baita’ (coisa de gaúcho) iceberg de espuma de poluição. Ontem à tarde, após a chuva, vindo para o jornal, o rio transbordava e o lixo que boiava em suas águas parecia coisa do velho Tietê. Socorro! O que mesmo que o Gore, transformado em Sr. Contra o Aquecimento Global, está pedindo – política ecológica ética? Serve pra gente, também. Mais DVD, só que agora não mais de fundo ecológico. Os Infiltrados, até sexta passada, havia feito exatamente 939.127 espectadores nos cinemas brasileiros. Não deve ter batido no milhão no fim de semana do Oscar porque está num circuito menor e seria preciso muita gente para fazer esses 60 e poucos mil espectadores que faltam. Na quarta, dia 28, o DVD chega às locadoras. Chega seco, sem extra nenhum, somente o filme para rental, mas na Warner me informam que será o mesmo lançamento para sell thru. Talvez, no futuro, saia uma versão com extras como os prêmios que o filme ganhou ontem, quem sabe um making of (que poderia ser o trailer/clip comentado pelo próprio diretor Scorsese, durante a cerimônia de entrega dos prêmios da Academia de Hollywood). Fiquem de olho! Mas eu, quando digo que quero rever mais uma vez Os Infiltrados, espera fazê-lo no cinema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.