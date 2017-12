Fui ontem à happy hour da Europa Filmes, que reuniu um grupo bastante extenso para um aperitvo de fim de tarde (e uns grelhados ótimos, especialmente os de carne, embora a casa, o bar José Menino, em Pinheiros, seja especializada em frutos do mar). Mas o assunto não é a comida, e sim o papo. Maneco Siqueira, assessor da distribuidora, anunciou as boas novas da Europa para 2007. A Europa fechou acordo com o Grupo Estação, do Rio, e vai distribuir em DVD todo Eric Rohmer, quase todo Truffaut e os cinco filmes de John Cassavetes que a distribuidora do Rio adquiriu para colocar nos cinemas. Como disse o dono da Europa, Wilson Feitosa – ‘Não vamos ganhar dinheiro, mas vamos fazer um barulho danado na imprensa’. Santo barulho! Embora este tipo de produto não vá para as listas de mais retirados nem vendidos das locadoras, satisfaz à demanda de um público sofisticado, cinéfilo e que quer filmes diferenciados. A Versátil e a Aurora (do Recife), nossas principais distribuidoras de DVDs de arte, que o digam. Por sinal, como dica de fim de ano, já que as pessoas adoram ganhar DVDs, consultem os catálogos da Versátil e da Aurora – e compre preferencialmente na 2001. Não levo nenhuma comissão nisso, mas o trabalho, quando além de diferenciado é competente, merece apoio.

