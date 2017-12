Há 26 anos no mercado, a Movi&Art produz comerciais, documentários e também co-produziu longas como ‘Terra Estrangeira’, de Walter Salles e Daniela Thomas, escolhido pela crítica (Fipresci) como um dos cinco melhores filmes brasileiros da Retomada, que começou com ‘Carlota Joaquina’, em 1995, e, como tal, integrado ao livro ‘Cinco mais Cinco’, que Rodrigo Fonseca e eu escrevemos para a editora de Marcos Didonet, da Total Filmes (e do Festival do Rio). A Movi&Art resolveu investir mais a fundo no cinema e começou com ‘Caixa 2’, do Bruno Barreto, ao qual se seguiu ‘Noel – O Poeta da Vila’, e vocês sabem como gosto do filme do Ricardo Van Steen. Ao lançar o filme na semana passada, a empresa descobriu que o ‘Noel’ pirata já circulava há tempos no mercado ‘informal’ de DVD. Por conta disso, acabo de receber, aqui no Estado, a cópia ‘quente’ do DVD de ‘Noel’, enviada pela Movie&Art. Muito obrigado (e eu vou seguir a sugestão para que o filme seja acrescentado à minha videoteca), mas confesso que fico triste pelo Ricardo, pelo Rafael Raposo (um grande Noel Rosa) e pela Camila Pitanga (a mais bela das Damas da Noite). ‘Noel’ não estourou nos cinemas nem na pirataria. E não é por falta de méritos. Vejam…

