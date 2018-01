Li os comentários e gostaria de responder, mas ainda me canso com facilidade e vou deixar para depois. Quero dar uma dica, embora ache que será chover no molhado. Vi O Baixio das Bestas no Reserva Cultural e, na saída, atravessei a rua e fui à Fnac, ali em frente. Prometi o DVD de Uma Verdade Inconveniente para os filhos de dois amigos. Na minha cabeça, já havia saído, mas o funcionário rastreou no computador e não achou referência. Será que estou ficando doido? Já que estava ali, dei uma olhada nas ofertas e existem coisas maravilhosas. Conversei outro dia com a nora do John Wayne, a propósito do centenário do Duke, que se comemora em maio. Gretchen, é o nome dela, é a dona do espólio do ator e ela me contou coisas muito interessantes sobre ele, como era na intimidade, como era o seu famoso reacionarismo. É uma velhinha muito animada de 70 e poucos anos, que conheceu John Ford (mas nunca visitou um set dele), tendo freqüentando as locações de outros filmes, dirigidos por outros realizadores e igualmente estrelados pelo sogro. Comentei que havia saído um novo DVD de Os Filhos de Katie Elder e ela me falou do diretor Henry Hathaway de uma maneira muito especial, como nunca havia lido sobre ele. Falou de dentro, como quem conheceu, como quem teve o privilégio de conviver com essas figuras épicas do cinema. Acho Hathaway um dos grandes diretores pouco valorizados de Hollywood e a Gretchen me contou como ele era no set, como era no trabalho, com os amigos. Genial! Ford, Hathaway, Hawks formavam uma confraria de amigos. Eram chefes de clãs. O DVD de Katie Elder está lá na Fnac, além de títulos como Bravura Indômita, também do Hathaway e que deu o Oscar a John Wayne (por R$ 14,90), mais Legião Invencível, do John Ford (por R$ 24,90), entre muitas outras ofertas. Confesso que recebo muitos DVDs de distribuidores, mas é impressionante como este mercado é aquecido. Cada vez que vou a uma loja (Fnac, 2001, Americanas), a quantidade de DVDs é enorme , muitas vezes encontro coisas que nem sabia que tinham sido lançadas. A Conseqüência é que compro, compro, muito mais do que consigo armazenar em casa. Chega. Cansei. Hoje não posto mais nada. Amanhã a gente se fala.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.