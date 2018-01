Ainda está me doendo o puxão de orelha da Cláudia, que me critica por haver dito que estou me lixando para as críticas feitas ao Mel Gibson, por Apocalypto. Ela fala em atroxcidades, mas como ainda não vi o filme não sei que atrocidades seriam essas. Até hoje, não posso dizer se gostei ou não de A Paixão de Cristo, mas o filme me impressionou demais. Mel já era acusado de atrocidades naquele filme, mas a leitura que fiz da Tentação me levou a outros limites em relação a cinema e até a religião, embora eu ache que o caso, lá, era a transformação da religião em ideologia. Quando digo que esou me lixando, Cláudia, é no sentido de que quero ver o filme independentemente do que estão dizendo. Pode até ser que eu me ligue ao coro dos insatisfeitos, mas não vou fazer como o rabino que considerou A Tentação anti-semita sem ter visto o filme e disse que nem iria ver.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.