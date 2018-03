TIRADENTES – Tive uma manhã agitada aqui na 16.ª Mostra. Levantei cedo e fui correndo ver ‘Doce Amianto’, de Guto Parente e Uirá dos Reis, que já havia passado no fim de semana. A meninada da Alumbramento não é mole. Gostei bastante do filme, e da manmeira como a dupla de diretores aborda o universo gay, para mim muito mais interessante do que a da maioria de outros filmes brasileiros recentes que abordam o tema. Na sequência, assisti um pouco ao debate sobre o primeiro longa da Mostra Aurora, o decepcionante ‘Ventos de Valls’, de Pablo Lobato, redigi minha matéria para a edição de amanmhã do ‘Caderno 2’, almocei sei, escrevo agora esse post e daqui a pouco quero assistir a um debate sobre o cinema brasileiro visto de fora, com a participação de olheiros de Cannes (Quinzena dos Realizadores e Semana da Crítica) e Locarno. Vamos ver o que eles têm a dizer. Achei muito interessante o debate sobre ‘Ventos de Valls’, bem mais do que o próprio filme, hélas. Pablo Lobato filma uma família, a que não deixa de ser a dele (através de de sua mulher). A família, sduramente atingida pela Guerra Civil da Espanha, emigrou para o Brasil. Aqui, o pai foi morto – assassinado – e, agora, os filhos visitam a terra dos pais. São idosos. Comem, bebem, caminham, cantam – cançõesd da Guerra Civil de cujas letras não se lembram muito bem. O filme é sobre a memória? Pablo Lobato perde tempo demais filmando a pr´popria filha, uma menina engraçadionha, mas daí a ser o vetor de ‘Ventos’ é coisa que só o fato de ser pai, e babão, explica. Não digo isso pejorativamente. Sou pai e sei como a gente pode perder o eixo com facilidade. O filme oscila entre experimentação visual – a produção é da Teia – e narrativa. Na apresentação do filme, Pablo disse uma coisa reveladora, embora não tenha entendido muito bem. Como o filome tem patrocinadores, pergunto-me – Pablo reclamou de que, no Brasil, tusdo tenha de virar ‘produto’. Não entendo muito bem se ele ganhou patrocínio, mesmo que fosse para desenvolcvimento de projeto, e queria simplesmente ficar viajando com os tios, sem nenhuma contrapartida. Essa – a contrapartida – é o filme, do qual o autor não fazia a menor ideia qual seria. Ele cria momentos fortes, fragmentos intensos, mas sua câmera segue demais a filha, o vento. Confesso que, ao contrário de ‘Doce Amianto’, o filme não me ‘acrescentou’, como se diz, e não foi por falta de esforço. Bem que tentei dar uma ordem, no meu imaginário, naquela desordem. O debate foi instrutivo porque todo mundo ali era articulado. Só que, quando eles falavam – um dos tios é professor de psicologia, o diretor tem sua teoria de cinema -, a impressão é de falavam de uma outra coisa, não do filme que vi (e não sem enfado), porque não era bem um filme. Imagino que alguém vá discordar. Ótimo. Repito o título do post anterior – que faça bom proveito. Eu, sorry, não consegui.

