Dicen que por llas noches… E os garotos negros, à luz do luar, ficam azuis

É o efeito Oscar. Queria ontem rever Lion. Arrastei meu amigo Dib Carneiro para o Shopping Iguatemi. Chegamos meia-hora antes. A sessão estava lotada. Fomos ao CineSala para ver (ele) e rever (eu) Moonlight. Pegamos os dois últimos lugares. À luz do luar, garotos negros ficam azuis. Gostei ainda mais do filme de Barry Jenkins. Eu digo – não basta ver o filme uma vez. Não tinha captado toda a riqueza e sutileza da trilha de Nicholas Britell. E a interpretação de Andre Holland, que faz Kevin adulto. Ouso dizer que ele deveria ter ganhado o Oscar, e não Mahershala Ali. Como ator talvez seja melhor ainda. Mas Juan, o personagem de Mahershala, é raro. Cubano, contraditório – pois é traficante, o que significa que, tecnicamente, explora a miséria alheia. Juan tem carinho, uma compreensão, uma compaixão pela dor de Little que tudo o que diz para o menino naquela mesa, trocando olhares com Teresa/Janelle Monae, é de uma beleza dilacerante. Janelle! Ela foi, simplesmente, a mais bela mulher deste Oscar – também está em Estrelas além do Tempo. E Caetano (Veloso)… Esse cara é abençoado. Britell e Jenkins usam a música dele e o filme vai para o Oscar. Pedro Almodóvar também usou Caetano (em pessoa) cantando Cucurrucucu Paloma, e Hable com Ella… foi para o Oscar (e venceu!). Dicen que por las noches/no más se le iba em puro llorar/Dicen que no comia/no más se le iba em puro tomar/Juran que el mismo cielo/se extremicia al oir su llanto… Eu e minhas viagens. Não sou louco de não haver gostado de O Segredo de Brokeback Mountain, de Ang Lee, mas me perdoem Jake Gyllenhaal e Heath Ledger – o toque entre os dois homens é muito mais forte (e delicado) no filme de Barry Jenkins. Lembrou-me o mais belo filme sobre homossexualidade masculina que já vi – Felizes Juntos, de Wong Kar-wai. Happy Togheter, o título original vem da canção dos Turtles. E o que tocava na trilha? Dicen que por las noches… Cucurrucucu no llores… Caetano!

