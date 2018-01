TIRADENTES – Não se esqueçam de que tem Resnais, ‘Stavisky’, daqui a pouco, aí em São Paulo, na Sessão Cinéfila do Espaço Unibanco, ao meio-dia. Leiam também minha crítica sobre ‘Nine’, no ‘Caderno 2’ de hoje. Sei que um monte de gente caiu matando no musical de Rob Marshall, mas uma oplhada na internet me deu a medida que as objeções – luxo, kitsch, superficialidade – são as mesmas que foram endereçadas a ‘Moulin Rouge’ e o filme é aquele monumento que eu, pelo menos, defendo. Acho até que ‘Chicago’ se beneficiou do esquecimento de ‘Moulin Rouge’ pela Academia de Hollywood, que resolveu se purgar dando o Oscar ao primeiro musical que surgiu depois, e foi o de Marshall. Vou cometer o sacrilégio de dizer que ‘Nine’ me interessou muito mais e ouso dizer que o próprio Fellini teria am,ado o número sobre Saraghina, com Stacy Ferguson (e também o de Kate Hudson). Para concluir, uma terceira indicação. Encontrei meu amigo Rodrigo Fonseca e lhe disse que, após uma semana de ‘experimentação’, estava louco para ver o novo Mel Gibson, ‘O Fim da Escuidrão’, que estreou ontem em todo o País. Rodrigo é mais punk que eu e me disse que o filme é genial, acrescentando que os coleguinhas não têm capacidade – por seus preconceitos? – de captar toda a potência formal e a multiplicidade de subtemas presentes no relato. Fiquei, como se diz, nos cascos.

