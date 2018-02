Diário de Cannes (5)

CANNES – Antes do material do dia, algumas notícias de ontem (ainda). Audrey Tautou foi a maitresse de cérémonie na abertura do 67.º Festival de Cannes, mas coube a Chiara Mastroianni e Afonso Cuarón – Oscar de melhor diretor por Gravidade declarar aberto, em quatro línguas- francês, inglês, italiano e espanhol -, o maior evento de cinema do mundo. Nicole Kidman, num Dior azul coberto de pedrarias, foi a dona das noite, como a própria Grace de Mônaco. Não vi uma foto em que o diretor Olivier Dahan aparecesse sorrindo. Não é para menos -o cara estás sendo crucificado pelo filme que não fez. Sua Grace é uma livre interpretação do que deve ter sido a vida da estrela de Hollywood convertida em integrante da realeza mais antiga do mundo – o título, segundo o filme, cabe à família Grimaldi, que reina em Mônaco desde o século 12, ou 13 teria de conferir. Devo estar na contramão de todo o mundo, mas esse, como diria Celso Sabadin, é meu destino. Estou sempre querendo descobrir o que acho que os diretores, sejam autores ou não, querem dizer, e não o que os outros lhes atribuem. Destaque na montée des marches da noite inaugural – Jane Fonda. Sophia Loren, madrinha de Cannes Classics – e que vai ministrar uma master class na semana que vem -, vai ter de dar a volta na Croisette correndo para mostrar que está mais em forma do que a filha de Henry Fonda. Em matéria de seios disparando como Exocets, as duas estão ali, ó – mas Jane, vale destacar, aposentou os decotes, o que Sophia ainda não fez. O importante – Jane sai daqui para a Itália, onde vai fazer o novo filme de Paolo Sorrentino, La Giovinezza. Gostaria de acreditar que será bom como os filmes do começo da carreira do grande Paolo, não essa falsidade que ele fazendo ultimamente. Posso não gostar de A Grande Beleza, mas o filme com Sean Penn, em inglês, era pior. Espero que ele não repita a dose com Jane.

