Diario de Cannes (27)

CANNES – Talvez venha alguma surpresa por ai. Jah entraram os juris da Camera d`Or, presidido por Nicole Garcia, e o da competicao, com Jane Campion a frente. Dos concorrentes, o que significa que ganharam premios, entraram Xavier Dolan e as admiraveis atrizes de Mommy, e parte da equipe de Mr. Turner, sem o director Mike Leigh. Eh pouco provavel que Timothy Spall tenha vindo soh representar o filme. Naoh serah surpresa se ele ganhar como melhor ator por seu retrato do pintor. Para mim, eh o melhor de Mr. Turner, for a duas ou tres cenas de que gostei. Estamos nos minutos finais pre-premiacao. E agora estah entrando Quentin Tarantino, que vai apresentar o filme de encerramento, Por Um Punhado de Dolares, de Sergio Leone, em versao restaurada.

