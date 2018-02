Diário de Cannes (26)

ANNES – Daqui a pouco, como já disse – 19 horas daqui, 14 horas no Brasil – começa a premiação. A quem o júri presidido por Jane Campion vai outorgar a Palma de Ouro? Adoraria que fosse para Timbuktu, de Abderrahmane Sissako, mas aposto mais no turco Nuri Bilge Ceylan, de Winter Sleep, e na japonesa Naomi Kawase, de Still the Water. Também são premiáveis – o canadense Xavier Dolan, de Mommy, e os belgas Dardenne, por Dois Dias e Uma Noite, em que Marion Cotillard está excepcional. Daqui a pouco começo a postar do palais, paras tentar dar conta do que vai rolar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.