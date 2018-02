Diário de Cannes (21)

CANNES – Atores são maravilhosos, mas também são muito suscetíveis. Estou desde ontem para relatar um piccolo incidente das entrevistas de Foxcatcher. Éramos um grupo pequeno, e bem internacional – representantes do Brasil, Polônia, Israel, Dinamarca (acho) e Chile. Alguém comentou o subtexto homoerótico do filme de Bennett Miller. Channing Tatum fechou a cara – ‘Not at all.’ Na sequência, o diretor brincou. ‘É claro que tem, mas não falei para ele porque poderia travar.’ E rimos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.